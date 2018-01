Supermarkten zetten meer om

quote: Galajurk schreef op 4 jan 2018 om 18:54:

Oei René toch , wat een frustratie klinkt erdoor in uw post.

Rutte zegt al langer dat we op de goede weg zijn en is teveel politicus om te zeggen dat” ze niet moeten zeuren”.

U zegt “ er wordt niks extra verkocht” Er staat in het artikel ook niet dat er extra wordt verkocht maar dat er meer wordt omgezet.

We zijn op de goede weg , nu René nog...

Galajurk,Ik ben niet gefrustreerd, ook ben ik niet boos, ik ben wel pislink over hoe dit bericht geformuleerd is.Het is pure misleiding, argeloze burgers worden op het verkeerde been gezet en denken dat het beter gaat.Ik schaar het gewoon in de categorie Fake Nieuws.Als ze eerlijk waren geweest hadden ze gewoon het volgende gezegd:De burgers zijn het afgelopen jaar gewoon ruim 3 en een half procent meer geld kwijt geweest aan hun dagelijkse boodschappen.Het is net als met de werkeloosheidscijfers, ze vertellen dat het de goede kant op gaat, het gaat inderdaad een beetje beter, maar weet je wat de definitie is van een werkeloze die in de statistieken opgenomen wordt:Juist, als je minder dan 12 uur per week werkt dan tel je mee, iemand die als voorbeeld 16 uur per week werkt, dat zijn dus 2 volle dagen, wordt niet meer in de statistieken meegenomen.Het is niets anders dan volksbedrog.Wat wordt er dit jaar duurder, opnieuw de boodschappen, verzekeringen, gemeentelijke belastingen, de zorgverzekering, en dan ook nog de komende BTW op basisproducten en diensten.En als ik het zo lees wordt dit allemaal niet gecompenseerd door het loonstrookje.Maar ach, klagen mogen we niet, we trekken de broekriem gewoon weer wat strakker aan.Balkenende had een vooruitziende blik, hij zei het al, na het zoet komt het zuur.Zelf doe ik overigens steeds vaker de boodschappen in Duitsland, daar hanteren ze tenminste nog vooroorlogse prijzen.En die Rutte, laat hem maar lachen en heulen met de Eurofielen.Zonder de Euro hadden we nu tenminste weer een normale rente op onze spaartegoeden gekregen.En Galajurk, bereid je maar vast voor op de aanstaande nieuwe crisis, ik kan je wel vertellen, wanneer deze haar intrede doet, het zal geen pretje worden en het zullen barre tijden worden zoals we nog nooit meegemaakt hebben.