Moody's somberder over Britse banken

Onderwerpen: banken, Groot-Britannië, Moody's

LONDEN (AFN) - Kredietbeoordelaar Moody's is negatiever geworden over het Britse bankenstelsel. De prognose voor de sector is verlaagd naar negatief van stabiel.

Volgens de firma wegen de verslechterende marktomstandigheden op de kwaliteit van de activa en de winsten. Ook hebben veel financiële instellingen last van de lage rentes, toegenomen concurrentie op het hypotheekmarkt en krimpende marges.

Volgens Moody's toont de Britse economie tekenen van verzwakking. Daar komt de onzekerheid rondom de brexit nog eens bovenop.