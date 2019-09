'Europese staalmakers bieden kansen'

Gepubliceerd op | Views: 1.717 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - Europese staalmakers bevinden zich in het laatste deel van een neerwaartse cyclus en bieden daardoor kansen voor beleggers. Dat zeggen analisten van Credit Suisse die begonnen zijn met het volgen van onder meer ArcelorMittal. Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf kreeg een outperform-advies mee.

Volgens de marktvorsers is de markt te negatief over de staalmakers. Zo gaan ze uit van aanhoudende krimp en schatten ze de winstgevendheid op de lange termijn te laag in. De Credit Suisse-analisten zien zowel de productie van Chinees staal als de import van niet Europees staal naar de Europese Unie afnemen. Dat leidt tot hogere marges bij Europese staalbedrijven.

ArcelorMittal heeft een goede vrije kasstroom, aldus de kenners. Ook operationeel heeft het Luxemburgse bedrijf de zaakjes goed op orde volgens Credit Suisse.

Het aandeel ArcelorMittal stond dinsdag rond 11.40 uur 1 procent in de min op 12,75 euro.