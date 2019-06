Gepubliceerd op | Views: 53 | Onderwerpen: luchtvaart

SEOUL (AFN) - KLM en de TU Delft werken samen aan een nieuw vliegtuigontwerp: de Flying-V, een zeer energiezuinig type vliegtuig voor lange afstanden. Daarover hebben president-directeur van KLM Pieter Elbers en de decaan van de Delftse Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek afspraken gemaakt op het jaarcongres van de brancheorganisatie IATA in Seoul.

Het gaat om een toestel in een opvallende v-vorm, waarbij de passagierscabine, het vrachtdek en de brandstoftanks zijn geïntegreerd in de vleugels. Dit ontwerp verbruikt door een betere aerodynamische vorm en een lager gewicht 20 procent minder brandstof dan de Airbus A350, het meest moderne vliegtuig van nu. Er zouden ruim driehonderd passagiers in kunnen.

De Flying-V is ontworpen als een vliegtuig van de toekomst, gericht op het verduurzamen van de luchtvaart. De partijen willen in oktober een vliegend schaalmodel en een segment van het interieur op ware grootte presenteren tijdens de KLM Experience Dagen op Schiphol. Over het project zijn geen financiële details gemeld.