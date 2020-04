Beleggersonrust zorgt voor verdubbeling transacties Euronext

Gepubliceerd op | Views: 494 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - De onrust op de beurzen van vorige maand is terug te zien in de nieuwste handelscijfers van Euronext, dat onder andere aandelenbeurzen in Amsterdam, Parijs en Brussel exploiteert. Ten opzichte van februari is het totale aantal transacties bijna verdubbeld.

In totaal voerden beleggers via de beurzen van Euronext bijna 115 miljoen transacties uit in maart, een stijging van 92,2 procent ten opzichte van de voorgaande maand. Op jaarbasis gaat het om ruwweg een verdriedubbeling van het aantal transacties (197,5 procent).

De dagelijkse gemiddelde transactiewaarde nam ook stevig toe, tot net geen 17 miljard euro. Dat is een stijging van 94,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Op maandbasis gaat het om een toename van 42,1 procent.