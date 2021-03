Voorzitter mijnbouwer weg om vernietiging erfgoed Aboriginals

MELBOURNE (ANP/AFP) - De voorzitter van het grote mijnbouwconcern Rio Tinto gaat aftreden vanwege de vernietiging van Aboriginal-erfgoed bij de uitbreiding van een ​​ijzerertsmijn in Australië. Voorzitter Simon Thompson heeft aangegeven dat hij volgend jaar niet herkiesbaar zal zijn op de aandeelhoudersvergadering van Rio Tinto.

In september nam al de topman van de mijnbouwer ontslag over de kwestie, net als twee andere bestuurders. De Brits-Australische firma vernietigde in mei vorig jaar grotten in de Juukan-kloof in de afgelegen Pilbara-regio in West-Australië, die al 46.000 jaar geleden werden bewoond door de inheemse bevolking van Australië.

De zaak leidde tot grote publieke ophef in Australië en ook felle kritiek van aandeelhouders van Rio Tinto. Thompson zegt dat hij als voorzitter (chairman) de eindverantwoordelijke bij Rio Tinto is en daarom zal gaan aftreden. Volgens Thompson zijn er fouten gemaakt door het bedrijf.

De mijnbouwer verdedigde aanvankelijk het vernietigen van de Juukan-kloof door te wijzen op een overeenkomst die was gesloten met de lokale autoriteiten. Maar protesten van Aboriginal-leiders, die zeiden dat ze niet op de hoogte waren gebracht van de geplande explosie totdat het te laat was om die te voorkomen, brachten het bedrijf ertoe zich te verontschuldigen.