Wisseling aan top van Brits Tesco

Gepubliceerd op | Views: 255

LONDEN (AFN) - Het Britse supermarktconcern Tesco komt volgend jaar onder leiding te staan van Ken Murphy, die overkomt van Walgreens Boots Alliance. Hij neemt komende zomer het stokje over van Dave Lewis, die bij de publicatie van de cijfers over de eerste helft van het gebroken boekjaar van Tesco zijn vertrek aankondigde.

Lewis staat bekend als een man van draconische maatregelen. Tesco ging onder zijn leiding de voorbije periode op de schop waarbij ook stevig het mes in het personeelsbestand werd gezet. Volgens de vertrekkend topman zijn de gestelde doelen bereikt, is de reorganisatie afgerond en is het tijd om het stokje door te geven. Jaren geleden snoeide hij ook al keihard bij een divisie van het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern Unilever, wat hem de bijnaam 'Drastic Dave' opleverde.

Op cijfervlak sloot Tesco de meetperiode af met een operationele winst van ruim 1,1 miljard pond, hetgeen een stijging van 12,6 procent betekende op jaarbasis. Daarmee presteerde de grootgrutter ook beter dan in doorsnee werd voorzien. De omzet steeg met 0,6 procent tot 31,9 miljard pond.