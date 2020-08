Siemens Healthineers biedt 16,4 miljard dollar voor Varian

Gepubliceerd op | Views: 559

ERLANGEN (AFN/DPA/BLOOMBERG) - Het concern Siemens Healthineers wil de Amerikaanse onderneming Varian Medical Systems voor ongeveer 16,4 miljard dollar overnemen. Dat maakte het bedrijf voor medische technologie met hoofdkantoor in het Duitse Erlangen bekend.

Siemens Healthineers heeft een overeenkomst bereikt met Varian om alle aandelen van het Californische bedrijf voor 177,50 dollar elk te kopen. De deal wordt naar verwachting in de eerste helft van volgend jaar afgerond. De raad van bestuur van Varian keurde de overeenkomst unaniem goed.

Varian is gespecialiseerd in technologie voor de handeling van kanker. Het bedrijf werkte al langer samen met Siemens Healthineers, dat in 2018 werd afgesplitst van technologie- en industrieconcern Siemens. De omzet van Varian lag in het afgelopen boekjaar op circa 3,2 miljard dollar.

Siemens Healthineers kwam ook met cijfers over het afgelopen kwartaal. De omzet in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar ging met ruim 7 procent omlaag tot 3,3 miljard euro in vergelijking met vorig jaar. Vanwege de uitbraak van het coronavirus stelden veel ziekenhuizen de aankoop van apparatuur voor de behandeling van andere ziektes uit om zich beter te kunnen focussen op coronapatiënten. De aangepaste brutowinst nam met 15 procent af tot 461 miljoen euro.

De vooruitzichten voor het lopende kwartaal zijn beter, volgens Siemens Healthineers, een branchegenoot van Philips. De Duitse onderneming denkt dat de resultaten sterker zullen uitvallen dan in de afgelopen periode.