Bank of England schroeft rente op

LONDEN (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De Britse centrale bank verhoogt de rente, zoals algemeen was verwacht op de financiële markten. Het belangrijkste rentetarief in Groot-Brittannië gaat van 0,5 procent naar 0,75 procent, het hoogste niveau sinds 2009.

In november krikte de Bank of England (BoE) voor het eerst in meer dan tien jaar de rente op. Volgens de BoE is de hogere rente nodig om de inflatie af te remmen. Bovendien is de Britse arbeidsmarkt sterk. De economische groei zwakte eerder dit jaar wel af.

Het besluit om de rente te verhogen was unaniem. Alle negen bestuurders binnen het beleidsbepalende comité stemden voor een renteverhoging. Er was door kenners verwacht dat twee bestuurders tegen zouden stemmen.

Verdere rentestappen

De BoE gaf aan dat verdere rentestappen nodig zullen zijn om de inflatie binnen de perken te houden. Daarbij moet de centrale bank wel rekening houden met de economische onzekerheid die de brexit met zich meebrengt. De verwachtingen voor de economische groei van Groot-Brittannië bleven vrijwel vrijwel onveranderd. Centralebankgouverneur Mark Carney kwam later nog met een toelichting op het rentebesluit.

ING-econoom James Smith liet in een reactie weten dat de BoE waarschijnlijk geen verdere rentestap zal zetten voordat de brexit heeft plaatsgevonden. Dat zou in maart volgend jaar moeten gebeuren. Smith denkt dat er geen rentestap zal komen voor mei 2019. Ook is de econoom wat voorzichtiger over de economische groei, terwijl de BoE juist optimistisch is.