'Duur vertraging zeesluis deze week bekend'

AMSTERDAM (AFN) - Hoeveel vertraging de bouw van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden oploopt, wordt deze week en mogelijk maandag al bekend. Dat schrijft het Financieele Dagblad. Het project ligt bij beleggers onder een vergrootglas, na flinke voorzieningen bij bouwers BAM en VolkerWessels.

Het zomerreces begint eind deze week en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stuurt nog voor die tijd een brief naar de Tweede Kamer over de externe toetsing die heeft plaatsgevonden naar de problemen bij de bouw van de zeesluis, zo bevestigt een woordvoerder van Rijkswaterstaat aan de krant. De sluis zou oorspronkelijk in het najaar van 2019 worden opgeleverd.