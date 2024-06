Aziatische beurzen vinden weg omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen koersten donderdagochtend hoger, na onder meer een groen slot op Wall Street woensdagavond.

De beurzen in Sydney en Seoel wonnen tot een procent. Alleen de Shanghai Composite kwam niet van zijn plaats.

De westerse beurzen koersten woensdag nog overtuigend hoger in aanloop naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank vandaag.

Banencijfers domineerden woensdag het sentiment. Uit cijfers van loonstrookjesverwerker ADP bleek woensdag dat het aantal banen in de VS in de private sector in mei is gestegen met 152.000, wat minder was dan verwacht. Economen rekenden op een stijging van 175.000 banen. In april steeg de werkgelegenheid nog met 188.000 banen.

"De loonontwikkeling in de VS liet in mei voor werknemers die van baan verwisselden een matiging zien en samen met de daling van het aantal banen bij het kleinbedrijf sluit dit goed aan op wat de Fed graag ziet, namelijk een afkoeling van de Amerikaanse banenmarkt", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News.

Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 woensdagavond 1,2 procent in het groen, terwijl techbeurs Nasdaq zelfs 2,0 procent bijschreef. De beurswaardering van chipgigant Nvidia passeerde dankzij het aanhoudende positieve sentiment rondom AI met een winst van ruim 5 procent de grens van 3 biljoen dollar.

Nvidia is nu meer waard dan Apple en staat op het punt om Microsoft te passeren als het naar beurswaarde gemeten grootste bedrijf in de wereld.

De juli-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 1,1 procent hoger op 74,07 dollar. Vanochtend steeg de future met ruim een half procent verder.

De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een groene opening.