Veon geeft nieuwe doelen af

Beeld: VEON

(ABM FN-Dow Jones) Veon heeft voor 2027 de nieuwe ambities geformuleerd in aanloop naar de beleggersdag vandaag in Dubai. Dit meldde het Russische telecombedrijf met een notering aan het Damrak donderdag. Tussen 2023 en 2027 wil de firma een jaarlijkse, samengestelde omzetgroei, uitgedrukt in lokale valuta, realiseren van 16 tot 19 procent. De EBITDA moet jaarlijks zelfs 19 tot 22 procent stijgen. Voor de EBITDA-marge mikt Veon tegen 2027 op een stijging van 3 procentpunt bij een vrije kasstroom van 900 miljoen tot 1 miljard dollar. Sinds 2021 realiseerde Veon jaarlijks gemiddeld een omzetstijging van 15,4 procent en een EBITDA-groei van 14,8 procent. In dollars zag de onderneming de omzet juist gemiddeld met 1,7 procent dalen. De EBITDA-marge maakte sinds 2021 een pas op de plaats. De kasstroom kwam in 2023 uit op 434 miljoen dollar. Bron: ABM Financial News

