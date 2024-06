Europese beurzen openen hoger in afwachting van ECB

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet, in afwachting van het rentebesluit van de ECB vanmiddag. De markt rekent op een verlaging van 25 basispunten.

IG voorziet een openingswinst van 74 punten voor de Duitse DAX, een plus van 28 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 23 punten voor de Britse FTSE 100.



De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De markt haalde woensdag steun uit zwakker dan verwachte Amerikaanse arbeidsdata. Uit cijfers van loonstrookjesverwerker ADP bleek vanmiddag dat het aantal banen in de private sector in de VS in mei is gestegen met 152.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging van 175.000 banen.

"De aandelenmarkten zullen mogelijk positief reageren op een cijfer dat niet al te zwak is, omdat er anders recessiezorgen zullen zijn", stelde analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank vooraf.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde 3 basispunten tot 4,300 procent, terwijl de tweejaarsrente 1,9 basispunten zakte tot 4,751 procent.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de dienstensector van de eurozone in mei fractioneel minder hard is gegroeid. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde van 53,3 naar 53,2.

De producentenprijzen in de eurozone zijn in april opnieuw gedaald. Op jaarbasis was sprake van een daling met 5,7 procent, terwijl de producentenprijzen op maandbasis met 1,0 procent daalden.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt won Sartorius 4,3 procent, Merck steeg 2,7 procent en Siemens noteerde 2,6 procent hoger. Zalando verloor 0,9 procent.

In Parijs won STMicroelectronics 3,0 procent. Ook in Amsterdam gingen chipaandelen aan de leiding, onder aanvoering van ASML. En in Brussel was Melexis de uitblinker.



Verder deden modemerken in Parijs het goed. Hermes steeg 2,5 procent, terwijl LVMH 2,4 procoent hoger noteerde. ArcelorMittal daalde 1,9 procent, na een kleine koersdoelverlaging door ING.

Inditex heeft volgens Bernstein een sterk eerste kwartaal achter de rug met een omzetgroei van 10,6 procent die hoger uitkwam dan de verwachte stijging van 9,9 procent. "En dat terwijl het weer in Europa tegenzat", aldus de analisten. Inditex rekent op een stabiele marge dit jaar. De koers van het aandeel steeg 3,7 procent.

Voestalpine boekte over het afgelopen gebroken boekjaar minder omzet, na een recordomzet in het jaar ervoor. Voestalpine wil een dividend uitkeren van 0,70 euro per aandeel. De koers steeg 2,7 procent.

Ryanair heeft in mei 11 procent meer passagiers vervoerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het aandeel sloot vlak.

Euro STOXX 50 5.035,66 (+1,7%)

STOXX Europe 600 521,23 (+0,8%)

DAX 18.575,94 (+0,9%)

CAC 40 8.006,57 (+0,9%)

FTSE 100 8.246,95 (+0,2%)

SMI 12.150,02 (+1,2%)

AEX 918,67 (+1,9%)

BEL 20 3.906,85 (-0,3%)

FTSE MIB 34.507,84 (+0,7%)

IBEX 35 11.353,10 (+0,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag min of meer onveranderd.



De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten, waarbij de S&P 500 en de Nasdaq nieuwe records boekten.

Banencijfers domineerden woensdag het sentiment. Uit cijfers van loonstrookjesverwerker ADP bleek woensdag dat het aantal banen in de private sector in mei is gestegen met 152.000 banen, wat minder is dan verwacht. Economen rekenden op een stijging van 175.000 banen. In april steeg de werkgelegenheid nog met 188.000 banen.

"De loonontwikkeling in de VS liet in mei voor werknemers die van baan verwisselden een matiging zien en samen met de daling van het aantal banen bij het kleinbedrijf sluit dit goed aan op wat de Fed graag ziet, namelijk een afkoeling van de Amerikaanse banenmarkt", zei marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News.

Op macro-economisch vlak kreeg Wall Street een tweetal inkoopmanagersindices te verwerken voor de dienstensector in mei. De S&P Global-index liet een versnelling van de groei zien. De index steeg van 51,3 in april naar 54,8 in mei. De index van ISM wees op een omslag van krimp naar groei. De PMI steeg van 49,4 in april naar 53,8 in mei.

Econoom James Knightley van ING merkte op dat het zogenaamde herstel van de Amerikaanse dienstensector niet overdreven moet worden, aangezien de sprong van de ISM-index volgt op een steile daling naar krimp in april. "We kijken dus liever naar een tweemaands gemiddelde en dat schetst een solide, maar vertragende groei in de dienstensector", aldus Knightley.

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige gedaald met 5,2 procent. De marktindex daalde van 190,3 naar 180,4.

De juli-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 0,82 dollar, ofwel 1,1 procent, hoger op 74,07 dollar. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

De euro/dollar noteerde op 1,0875. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0884 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0878 op de borden.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde 4,8 basispunten tot 4,284 procent, terwijl de tweejaarsrente 3,7 basispunten verloor tot 4,733 procent.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties op de agenda. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en handelsbalansdata van april.

Bedrijfsnieuws

GameStop en AMC Entertainment noteerden woensdag respectievelijk 16,5 procent en circa 7,5 procent hoger. De twee aandelen zijn met circa 50 procent gestegen sinds de heropleving van de zogenaamde 'Meme Rally' vorige maand.

Nvidia heeft woensdag tussentijds de grens van 3 biljoen dollar doorbroken. Daarmee is het chipbedrijf het derde bedrijf ooit dat deze mijlpaal heeft bereikt. Het aandeel sloot uiteindelijk 5,2 procent hoger op 1.224,40 dollar.

Het aandeel Campbell Soup sloot vrijwel vlak, ondanks solide cijfers. Het bedrijf heeft in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar 2024 meer omzet en winst behaald. Ook werpt de overname van Sovos al zijn vruchten af.

Dollar Tree daalde ongeveer 4,7 procent, na cijfers. De retailer voldeed aan de winstverwachtingen voor het eerste fiscale kwartaal en bekijkt de strategische opties voor Family Dollar.

Hewlett Packard Enterprise steeg circa 11,0 procent. De resultaten van het server- en cloudsoftwarebedrijf, die dinsdagavond bekend werden gemaakt, overtroffen de verwachtingen, waarbij de kwartaalomzet van AI-servers verdubbelde tot meer dan 900 miljoen dollar.

De aandelen van het cyberbeveiligingsbedrijf Crowdstrike stegen circa 11,7 procent voorbeurs, nadat het een stijging van de kwartaalomzet rapporteerde.

De verzekeringssoftwarespecialist Guidewire Software verhoogde zijn jaarvooruitzichten na beter dan verwachte kwartaalresultaten. De aandelen stegen circa 18,5 procent.

Tesla-topman Elon Musk bevestigde dat veel Nvidia-chips die aanvankelijk bedoeld waren voor de EV-productie van Tesla, vanwege logistieke problemen werden omgeleid naar social-mediabedrijf X. Tesla sloot vlak.

Een rechtbank heeft het bedrag dat Monsanto, eigendom van Bayer, moet betalen in een recente zaak in verband met de Roundup-onkruidverdelger met ongeveer 82 procent verlaagd tot omgerekend bijna 1,9 miljard dollar. Bayer, dat tevens een notering in de VS heeft, sloot circa 0,5 procent hoger.

S&P 500 index 5.354,03 (+1,2%)

Dow Jones index 38.807,33 (+0,3%)

Nasdaq Composite 17.187,90 (+2,0%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag overwegend hoger.

Nikkei 225 38.743,67 (+0,7%)

Shanghai Composite 3.062,93 (-0,1%)

Hang Seng 18.533,22 (+0,6%)



VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0886. Bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0868 op de borden.



USD/JPY Yen 155,75

EUR/USD Euro 1,0886

EUR/JPY Yen 169,53

MACRO-AGENDA:

08:00 Fabrieksorders - April (Dld)

11:00 Detailhandelsverkopen - April (eur)

14:15 Europese Centrale Bank - Rentebesluit (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Handelsbalans - April (VS)

14:45 Europese Centrale Bank - Toelichting Lagarde (eur)

00:00 Europese verkiezingen (t/m 9 juni)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Nio - Cijfers eerste kwartaal (Chi)