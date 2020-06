BAM aan de slag met politiehuisvesting in Breda

Gepubliceerd op | Views: 679

BREDA (AFN) - Bouwer BAM heeft de opdracht voor de verbouwing van de nieuwe huisvesting voor de politie aan de Claudius Prinsenlaan in Breda in de wacht gesleept. De verbouwing is direct gestart en de oplevering staat gepland voor voorjaar 2021. Financiële details over de gunning meldde BAM niet.

De huidige huisvesting in Breda biedt onvoldoende ruimte en voldoet niet meer aan de eisen en wensen van de politie. Het team verhuist daarom naar een 180 meter verderop gelegen kantoor van de gemeente Breda. Hier betrekt de politie de begane grond en de eerste verdieping.

BAM neemt onder meer de benodigde sloopwerkzaamheden, bouwkundige en beperkte constructieve aanpassingen voor zijn rekening. Ook zal de bouwer met partners bepaalde installaties aanpassen en afbouwwerkzaamheden verrichten en de inrichting van pand en terrein op zich nemen.