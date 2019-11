Corbion zet mes in omzetverwachting

Gepubliceerd op | Views: 633

AMSTERDAM (AFN) - Corbion verwacht dit jaar minder omzet te zullen behalen dan eerder geraamd. Vooral de verkopen bij Biochemicals bleven achter bij de verwachtingen. Zo werd de malaise in de chipsecor gevoeld. Ook de onzekerheid over de wettelijke uitfasering van bepaalde stoffen in de agro-sector zette een rem op de verkopen.

De autonome omzetgroei van het speciaalchemiebedrijf zal dit jaar lager uitvallen dan de doelstelling van 3 procent tot 6 procent. Daarbij ging Corbion er eerder al wel van uit dat de groei aan de onderkant van die bandbreedte zou uitkomen.

Over de eerste negen maanden van het jaar steeg de omzet van Corbion met 9,4 procent tot 728,9 miljoen euro. Op eigen kracht was sprake van 2,8 procent groei. Het aangepaste bedrijfsresultaat steeg met 7,4 procent tot 112,1 miljoen euro.

Bij Biochemicals was sprake van een autonome omzetdaling van 3,5 procent. Daarbij presteerde alle segmenten minder met uitzondering van de medische tak. Wel verbeterde de winstmarge bij het onderdeel. Bij Food werd wel meer omzet op eigen kracht gerealiseerd. Met name de bakkerijtak en bij de vleesdivisie gaven de opbrengsten een impuls. Bij die laatste vertaalde de toenemende vraag naar natuurlijke conserveringsmiddelen zich volgens Corbion in een bovengemiddeld groeicijfer.