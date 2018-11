Hogere omzet en winst voor AMG

Gepubliceerd op | Views: 1.427

AMSTERDAM (AFN) - Advanced Metallurgical Group (AMG) heeft in het derde kwartaal zijn omzet en winst opgekrikt in vergelijking met een jaar eerder. De in Amsterdam genoteerde metalenspecialist profiteerde onder meer van hogere verkoopprijzen van metalen.

De omzet ging van 259 miljoen dollar naar 328 miljoen dollar. Dat kwam ook door verhogingen van de productie en effectiviteit, zegt topman Heinz Schimmelbusch in een verklaring. Het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg met 114 procent tot 59,1 miljoen dollar. Dat is het hoogste niveau in tien jaar. De nettowinst kwam uit op 29,9 miljoen dollar, eveneens meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 14 miljoen dollar een jaar eerder.

De divisie Critical Materials deed goede zaken met vanadium door gestegen verkoopprijzen. Ook aluminium- en tantalumproducten deden het goed. Bij Engineering liep het orderboek verder vol door verkoopdeals van smeltovens.

Voor het lopende jaar rekent AMG op een ebitda van meer dan 200 miljoen dollar. Daardoor loopt het bedrijf voor op zijn eigen doelen voor de lange termijn. Voor 2019 verwacht AMG verder te bouwen op zijn sterke financiële prestaties en de winstgevendheid verder te verbeteren.