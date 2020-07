Groei werkgelegenheid bedrijfsleven VS

Gepubliceerd op | Views: 1.222 | Onderwerpen: arbeidsmarkt, Verenigde Staten

NEW YORK (AFN) - De werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven is in juni met bijna 2,4 miljoen banen gegroeid. Dat maakte loonstrookverwerker ADP bekend. Verder werd gemeld dat het cijfer voor mei enorm werd opwaarts herzien naar een banengroei, van een eerder gemeld verlies.

In mei kwamen er nu volgens ADP ruim 3 miljoen banen bij. Eerder werd voor mei nog het verlies van bijna 2,8 miljoen arbeidsplaatsen gemeld. Economen hadden in doorsnee rekening gehouden voor juni met een stijging met 2,9 miljoen banen.

De cijfers van ADP lopen vooruit op het banenrapport dat de Amerikaanse overheid donderdag publiceert. In dat rapport worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen. Die publicatie is vervroegd omdat vrijdag Onafhankelijkheidsdag wordt gevierd in de Verenigde Staten en Wall Street dicht is.