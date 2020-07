AEX begint afwachtend aan nieuw kwartaal

Gepubliceerd op | Views: 261

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag vrijwel vlak begonnen aan het derde kwartaal. Ook de andere Europese beurzen openden met kleine koersuitslagen. Beleggers deden het rustig aan na de sterke koerswinsten in het afgelopen kwartaal en hielden vooral de ontwikkelingen rond de coronapandemie in de gaten. Een verrassende sterke toename van de Duitse winkelverkopen in mei bood daarbij enige steun aan de handel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 559,83 punten. De MidKap stond ongewijzigd op 751,14 punten. De beurs in Frankfurt won 0,7 procent. Parijs daalde 0,2 procent en Londen verloor 0,1 procent.

Prosus daalde 0,6 procent in de AEX. De techinvesteerder is volgens persbureau Bloomberg de koploper in de overnamestrijd voor de advertentietak van internethandelaar eBay. De tak, waar onder meer het Nederlandse Marktplaats deel van uitmaakt, zou tot 10 miljard dollar op kunnen brengen. Als Prosus dat bedrag neertelt is het zijn grootste overname ooit. In de MidKap steeg postbedrijf PostNL 1,7 procent dankzij beter dan verwachte resultaten van de Amerikaanse branchegenoot FedEx.