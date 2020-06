Wall Street buigt openingsverliezen om in koerswinsten

Gepubliceerd op | Views: 644

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden maandag tijdens de middaghandel in New York in de plus. Daarmee toonden de graadmeters enig herstel ten opzichte van de openingsverliezen van eerder op de dag. Beleggers schoven hun zorgen over de gewelddadige protesten in de Verenigde Staten tegen politiegeweld enigszins opzij en waren opgelucht dat de oplopende spanningen met China nog niet verder zijn geëscaleerd.

De Dow-Jonesindex stond even na 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent hoger op 25.479 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,5 procent omhoog naar 3060 punten en techbeurs Nasdaq won 0,8 procent tot 9568 punten.

Door de hele VS vinden al dagen gewelddadige protesten en rellen plaats naar aanleiding van de dood van de ongewapende zwarte man George Floyd in Minneapolis na zijn hardhandige arrestatie door de politie. Winkelketens als Target (min 2,2 procent) en Walmart (vlakke koers) hebben vestigingen gesloten, terwijl Amazon (plus 1,3 procent) minder bezorgingen doet in verband met plunderingen, geweld en brandstichtingen.

Facebook

Facebook wist de aandacht op zich gericht vanwege een zeldzaam protest van het personeel tegen een beslissing van Facebook-baas Mark Zuckerberg. Die besloot geen actie te ondernemen tegen een opruiende opmerking van de Amerikaanse president Donald Trump via het sociale netwerk. Trump plaatste op sociale media een bericht met de woorden: "als het plunderen begint, begint het schieten", als reactie op de rellen in de VS. Voor Twitter was dit bericht een stap te ver, maar Facebook ging niet tot actie over. Facebook won op de beurs niettemin dik 2 procent.

Verder stond cosmeticaproducent Coty in de schijnwerpers na de benoeming van een nieuwe topman en de afronding van een investering door KKR. Het aandeel ging 16,5 procent omhoog. Farmaceut Pfizer ging op zijn beurt 7 procent omlaag door tegenvallende testresultaten met een middel tegen borstkanker.

Gilead Sciences

Of coronamedicijn remdesivir van Gilead Sciences goed werkt, blijft daarnaast onduidelijk. In een nieuwe studie naar het gebruik bij coronapatiënten met gematigde klachten was volgens het Amerikaanse farmacieconcern sprake van gemengde resultaten. Het aandeel zakte ruim 3 procent.

Het Chinese internetconcern NetEase zag zijn beurswaarde in New York met dik 3 procent oplopen. De concurrent van Tencent heeft aangegeven dat het miljarden dollars wil ophalen met een extra notering aan de beurs van Hongkong.

De euro was 1,1130 dollar waard, tegen 1,1119 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 35,34 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent meer op 38,27 dollar.