'AEX begint hoger op tweede pinksterdag'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal maandag waarschijnlijk hoger openen. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken met winst te beginnen. Beleggers reageren opgelucht dat de Amerikaanse president Donald Trump de handelsdeal met China intact heeft gelaten ondanks de spanningen rond de Chinese inmenging in Hongkong. De handel zal naar verwachting relatief rustig verlopen aangezien veel bedrijven dicht zijn op tweede pinksterdag. In Duitsland is de beurs gesloten.

De nieuwe beursweek staat verder in het teken van de oplaaiende politieke spanningen in de Verenigde Staten. Rellen na de dood van de ongewapende zwarte man George Floyd verspreiden zich over het hele land. Dat dreigt het herstel van de coronacrisis van de grootste economie ter wereld te ondermijnen. Daarnaast wordt uitgekeken naar de bijeenkomst van de Europese Centrale Bank (ECB) later deze week, waarvan meer stimulering wordt verwacht.

Aan het bedrijvenfront kondigde Unibail-Rodamco-Westfield aan de verkoop van zijn belangen in een vijftal Franse winkelcentra afgerond. Het vastgoedconcern deed het belang van 54,2 procent over aan Crédit Agricole Assurances en La Française. In februari liet het bedrijf al weten dat de deal zo'n 1,5 miljard euro oplevert.

Broadview

HAL-dochter Broadview verkoopt zijn belang in gasbedrijf Molgas. Investeerder InfraVia Capital Partners neemt niet alleen de 43,3 procent die Broadview in handen heeft over, maar bereikte ook een akkoord met de andere eigenaars over de rest van de aandelen. HAL verwacht een boekwinst van ongeveer 25 miljoen euro over te houden aan de verkoop.

Envipco kwam met cijfers. De maker van statiegeldsystemen zag de omzet in het eerste kwartaal dalen en leed meer verlies. Het bedrijf wijst onder meer naar de coronacrisis als reden voor de mindere resultaten.

Bever Holding

Bever Holding zette over 2019 een negatief resultaat voor belastingen van 2 miljoen euro in de boeken gezet, waar een jaar eerder nog 5,1 miljoen euro winst werd behaald. De cijfers zijn nog niet gecontroleerd door een externe accountant. Het bedrijf is er namelijk nog niet in geslaagd om een accountant te selecteren. Bever stelde zijn jaarverslag en aandeelhoudersvergadering eerder al tot nader order uit.

De euro was 1,1141 dollar waard, tegen 1,1114 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 35,27 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 37,68 dollar.