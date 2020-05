Eerste kwartaalverlies voor oliereus ExxonMobil in 32 jaar

Gepubliceerd op | Views: 2.509

IRVING (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse olie- en gasreus ExxonMobil heeft voor het eerst in 32 jaar een kwartaalverlies in de boeken gezet. De onderneming gaat gebukt onder de crisis in de sector door enerzijds een lage vraag en anderzijds overaanbod en tekort aan opslag.

De op een na grootste olieproducent wereldwijd, na het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco, sloot het kwartaal af met een tekort van 610 miljoen dollar. De verwachtingen voor het lopende kwartaal zijn nog minder aangezien de oliecrisis pas aan het slot van het eerste kwartaal, de laatste drie weken van maart, in alle hevigheid oplaaide.

Dat de sector hard wordt geraakt blijkt ook wel uit de ingrepen van energiereuzen, als Shell, Chevron en ConocoPhillips om de uitgaven te beperken of de productie te beperken. ExxonMobil kondigde onlangs aan dat dividendbetalingen worden bevroren.

ExxonMobil is mogelijk extra gevoelig voor de crisis. Topman Darren Woods was net begonnen met een omvangrijk plan om de verouderde portefeuille van het bedrijf een impuls te geven. Daarvoor had hij 33 miljard dollar uitgetrokken. Nadat de olieprijzen kelderen reageerde ExxonMobil vrijwel direct met het schrappen van investeringen. Vooral bij de schaliewinning van het bedrijf werden investeringen opgeschort.