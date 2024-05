Heijmans wil in 2027 omzet naar 3 miljard euro brengen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans wil in 2027 meer omzet genereren en wil de regie nemen om de complexe uitdagingen waar de bebouwde omgeving van Nederland mee te maken heeft. Dit maakte Heijmans woensdag bekendgemaakt met de publicatie van een strategie-update. Voor 2027 heeft de onderneming drie doelstellingen gepresenteerd. Zo moet de omzet naar 3 miljard euro en moet de onderliggende EBITDA-marge uitkomen tussen de 7 en 9 procent. Daarnaast wil de bouwer de helft van het nettoresultaat uitkeren als dividend in contanten. Over 2023 lag de omzet van het bedrijf op 2,1 miljard euro en de marge op 6,9 procent. Het dividend is nu nog een keuzedividend. Heijmans ziet een groeiende vraag naar woningen, vervanging en onderhoud van gebouwen, wegen en viaducten, de energietransitie en watermanagement. De bouwer wil hierin een rol spelen en ziet aantrekkelijke marktkansen. De waardecreatie ligt dan ook langs drie lijnen in de business, namelijk wonen, werken en verbinden, aldus het bedrijf. info@abmfn.nl

