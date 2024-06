S&P: Amerikaanse industrie groeit weer

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse industrie is in mei weer gegroeid, nadat in april nog sprake was van een nulgroei. Dit bleek maandag uit cijfers van S&P Global.

De inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie steeg van 50,0 in april naar 51,3 in mei. Een voorlopig indexcijfer voor mei kwam eerder uit op 50,9.

"Het was verheugend om te zien dat de nieuwe orders weer groeiden na een tegenvaller in april. Hoewel bescheiden, is de groei van het aantal nieuwe orders een goed voorteken voor de productie in de komende maanden", zei econoom Andrew Harker van S&P Global in een toelichting.

"De kostendruk bleef echter toenemen, met de inflatie op dat front, die de sterkste was in iets meer dan een jaar. Hoewel de afzetprijzen in mei minder snel stegen, zal dit waarschijnlijk niet duurzaam zijn als de kosten verder toenemen in de komende maanden", waarschuwde Harker ook.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.