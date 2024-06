Europese beurzen overwegend hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag overwegend hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 519,85 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,6 procent op 18.608,16 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,1 procent op 7.998,02 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent lager op 8.262,75 punten.

Europese beurzen startten de nieuwe handelsweek in het groen vanwege de hernieuwde hoop dat de Federal Reserve de rente zal gaan verlagen en omdat beleggers anticiperen op versoepelingsmaatregelen van de Europese Centrale Bank later deze week.

De optimistischere stemming werd verder gesteund door sterke data uit China, waaruit bleek dat de groei van de Chinese industrie in mei is versneld, terwijl de industrie in Japan is omgeslagen van krimp naar groei.

Commerzbank waarschuwde echter dat nauwelijks was te spreken van een optimistisch marktsentiment, gezien het aanhoudende en breed gedragen momentum in de prijsontwikkeling in de dienstensector.

"Hoewel de meerderheid van de leden van de ECB zich al eerder hebben uitgesproken voor een renteverlaging in juni, ondermijnen de laatste inflatiecijfers de argumenten voor een duurzame beleidsversoepeling", zei de bank.

Commerzbank zei dat de ECB met goede argumenten zal moeten komen om de eerste renteverlaging in bijna vijf jaar te rechtvaardigen.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de industrie in de eurozone in mei minder sterk is gekrompen. De inkoopmanagersindex voor de industrie steeg van 45,7 naar 47,3.

De separate indexen lieten een verdeeld beeld zien. In Duitsland nam de krimp in mei af, evenals in Frankrijk. In Italië versnelde de krimp echter in mei, terwijl in Spanje de groei verder aantrok. Ook in Nederland versnelde de groei in de industrie in mei. In het VK sloeg in mei krimp om in groei.

Olie noteerde maandag 3,5 procent lager op 74,31 dollar per vat. OPEC+ verlengde afgelopen weekeinde zijn productieverlagingen tot in 2025, maar gaat de vrijwillige beperkingen door een aantal van de grootste producenten, zoals Saoedi-Arabië en Rusland, na september dit jaar wel afbouwen richting september 2025.

De euro/dollar noteerde op 1,0886. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0849 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0841 op de borden.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt won Siemens Energy 2,3 procent, RWE steeg 2,4 procent en Deutsche Telekom noteerde 1,6 procent hoger. Hannover RE won 2,3 procent na een adviesverhoging van UBS. De bank ruilde het verkoopadvies voor de verzekeraar in voor een neutrale weging. Brenntag verloor 1,5 procent.

In Parijs steeg Carrefour 2,7 procent, Teleperformance won 2,3 procent, terwijl Societe Generale 1,6 procent lager noteerde.

Aandelen van Europese halfgeleiders waren maandag in trek. STMicroelectronic won 1,2 procent, Infineon ging 0,4 procent hoger en ASML steeg in Amsterdam met 1,1 procent.

Olie-aandelen als Shell en BP daalden respectievelijk 1,0 procent en 1,3 procent, na het besluit van OPEC+ om de productieafspraken te verlengen. TotalEnergies noteerde 1,6 procent lager.

Luchtvaartaandelen als Air France-KLM, Deutsche Lufthansa en easyJet noteerden maandag in het groen, nadat brancheorganisatie IATA zijn verwachtingen voor de winstgevendheid van luchtvaartmaatschappijen in 2024 verhoogde. Wel blijft het rendement nog lager dan de kapitaalkosten.

DSM-Firmenich wil de komende jaren sneller groeien door te focussen op activiteiten met hoge marges en sterke groei in de segmenten Nutrition, Health en Beauty en door innovaties. Dit maakte het bedrijf maandagochtend bekend voorafgaand aan een beleggersdag. Het aandeel daalde met 4,5 procent.

Signify ging juist 2,7 procent hoger in Amsterdam, nadat het aandeel op de favorietenlijst werd gezet door Goldman Sachs.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 5.271,13 punten. De Dow Jones index daalde 0,6 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,4 procent in het groen.