AEX levert deel van de winst in

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag licht hoger geëindigd, nadat een groot deel van de winsten van eerder op de dag vervloog. De AEX steeg op de eerste handelsdag van de nieuwe maand uiteindelijk 0,2 procent op 905,10 punten, waar 's ochtends nog de 914 punten werd aangetikt.

Toch verwacht technisch analist Nico Bakker van BNP Paribas dat de AEX de komende maanden gewoon door zal kunnen stijgen, zei hij voor de camera tegen ABM Financial News.

Voor de AEX is er een "keurig proces van hogere toppen, hogere bodems, met andere woorden, de ondertoon is goed", aldus Bakker, die in het technische plaatje ruimte ziet voor topvorming rond de 1.000 punten in de komende maanden.

Klik hier voor: AEX richting 1.000 punten en Shell stijgt mee

De nieuwe week staat vooral in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, dat donderdag bekend wordt gemaakt. De markt rekent op een renteverlaging van 25 basispunten en is vooral benieuwd naar wat de ECB daarna zal gaan doen.

"De echte vraag draait rond het verdere verloop, in eerste instantie tijdens de tweede jaarhelft", klonk het uit de marktenzaal van KBC, maar analisten daar verwachten niet dat voorzitter Christine Lagarde zich daar donderdag concreet over zal uitlaten.

Op macro-economisch vlak stonden maandag inkoopmanagersindexen uit China, Japan, de eurozone, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten op de agenda.

De Chinese industrie groeide in mei harder, terwijl de Japanse industrie van krimp naar groei ging. De Britse industrie groeide ook weer in mei, na krimp in april.

In de eurozone kromp de industrie in mei minder hard. In de periferie groeiden de industrieën zelfs weer, terwijl de krimp in Frankrijk en Duitsland afnam.

Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank, denkt dat er weleens sprake kan zijn van een ommekeer in de industrie. Het vertrouwen onder ondernemers over de toekomstige productie staat volgens De la Rubia op het hoogste niveau sinds begin 2022.

In de VS gaven de inkoopmanagersindexen een gemengd beeld, met data van S&P Global in mei die herstel van de Amerikaanse industrie lieten zien, terwijl cijfers van ISM, die vaker hoger worden aangeslagen, juist een sterkere krimp toonden.

De euro/dollar handelde maandag op 1,0886, terwijl de tienjaarsrente in zowel de VS als Duitsland verder daalde.

De olieprijzen daalden maandag bijna drie procent. OPEC+ heeft zondag een akkoord bereikt om alle productiebeperkingen tot in 2025 te verlengen. Het feit dat OPEC+ een plan heeft om de vrijwillige productiebeperkingen na het derde kwartaal af te bouwen, is nadelig voor de olieprijzen, zeiden marktkenners.

Stijgers en dalers

ASR Nederland ging maandag aan kop in de AEX, met een plus van 2,4 procent. Verder steeg Prosus 1,5 procent na een koersklim van Tencent. Financials deden sowieso goede zaken want ook ING, ABN AMRO, NN en Aegon eindigden hoger.

Een groot deel van de dag gingen chippers ASMI en ASML aan kop, maar na de opening op Wall Street leverden deze aandelen een deel van hun winst in. ASMI steeg uiteindelijk 1,0 procent en ASML 1,1 procent. Een aantal Amerikaanse sectorgenoten, waaronder AMD en Nvidia, presenteert deze dagen nieuwe producten tijdens Computex in Taipei.

Besi daalde 1,4 procent, ondanks dat ING het koersdoel verhoogde van 145 naar 165 euro. Bij beursexperts is het aandeel Besi deze maand niet populair, wat ook geldt voor Philips, zo bleek uit de maandenquête die analist Corné van Zeijl van Cardano afnam. Philips verloor 1,3 procent.

Hekkensluiter DSM-Firmenich verloor 4,5 procent en leek niet te overtuigen met de doelen en plannen die vandaag werden gepresenteerd tijdens een beleggersdag. DSM-Firmenich wil de komende jaren sneller groeien door te focussen op activiteiten met hoge marges en sterke groei in de segmenten Nutrition, Health en Beauty en door innovaties.

In de Midcap gingen Just Eat Takeaway en JDE Peet's respectievelijk 3,9 en 4,1 procent hoger. Air France-KLM steeg 3,1 procent, nadat brancheorganisatie IATA positiever werd over de winstverwachtingen in de luchtvaartsector.

Signify won 2,7 procent, nadat het aandeel op de favorietenlijst werd gezet door Goldman Sachs. Basic-Fit leverde 4,1 procent in. Ook Fugro en AMG stonden onder druk, met verliezen van meer dan twee procent.

In de AScX won Vivoryon bijna 13 procent op 2,70 euro. PostNL ging 5,7 procent hoger. NX Filtration leverde 3,2 procent in.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het slot in Amsterdam overwegend lager. Alleen de Nasdaq noteerde licht in het groen. De New York Stock Exchange kampte maandag met technische problemen, waardoor onder meer Berkshire Hathaway opeens 99,9 procent daalde. Inmiddels lijkt het probleem opgelost en Berkshire staat nu een procent lager.