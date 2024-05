Overwegend lagere koersen in Azie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen koersten woensdag overwegend lager. De Hang Seng-index verloor 1,6 procent op 18.530,34 punten, terwijl de Japanse Nikkei-index 0,5 procent inleverde op 38.666,30 punten. Uitzondering was de SSE Composite-index met een bescheiden plus van 0,3 procent op 3.118,26 punten. De Aziatische beurzen treden daarmee in het voetspoor van Wall Street, dat dinsdagavond ook verdeeld eindigde. Techaandelen bleven toen nog redelijk liggen, geholpen door Nvidia dat met ruim 7 procent opnieuw fors steeg, op het nieuws dat Elon Musks xAI 6 miljard dollar heeft opgehaald. Dat bevestigt dat beleggers nog steeds bevangen zijn door de AI-koorts die Nvidia in korte tijd heeft opgestuwd tot een van de meest waardevolle beursgenoteerde aandelen ter wereld. De Europese beurzen lijken woensdag lager te openen. Bron: ABM Financial News

