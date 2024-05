Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet, terwijl de obligatiesrentes weer opliepen vannacht.

IG voorziet een openingsverlies van 44 punten voor de Duitse DAX, een min van 22 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 29 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag lager, in afwachting van Amerikaanse inflatiedata.

Na een rustdag op Wall Street en in Londen waren de markten dun, met een karig gevulde macro-economische agenda. Veel partijen leken de blik vooral op het einde van de week te hebben gericht. Dan moeten nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers licht werpen of de inflatie zich naar wens van de Federal Reserve ontwikkelt.

Lombard Odier Investment Managers zag recent al de nodige volatiliteit na diverse macro-economische data over groei en inflatie die elkaar tegenspraken.

"Begin dit jaar prijsde de markt nog zes renteverlagingen door de Fed in voor dit jaar, zes verlagingen door de ECB, en vijf van de Bank of England", aldus Apollo. "Vandaag zijn dat nog twee-en-een-half verlagingen door de ECB en anderhalf door de Fed en de Bank of England."

Bedrijfsnieuws

Supermarktreus Carrefour was een sterke daler in Parijs, met bijna 2 procent. Verder leverde defensiespecialist Thales 1,8 procent in.

Siemens Energy was een sterke stijger in Frankfurt met bijna 4 procent, terwijl Acciona Energia in Madrid juist 3 procent verloor.

Renault en Volkswagen waren in trek met plussen van 2,6 en 2,4 procent.

Ook banken waren in trek. BNP Paribas en Société Générale stegen ongeveer 1 procent in Parijs. ABN AMRO en ING stonden bij de plussen in Amsterdam. KBC verloor echter 1,5 procent in Brussel. ABN AMRO kondigde aan een Duitse private bank over te nemen voor 672 miljoen euro van het Chinese conglomeraat Fosun.

Verzekeraars ASR en NN Group stonden juist lager. Achmea ziet af van de verkoop van zijn levensverzekeringenbedrijf aan de twee beursgenoteerde rivalen en kijkt nu naar een samenwerking met specialisten Athora of Lifetri.

Het Amsterdamse ASML steeg 1,5 procent en halfgeleiderbedrijf Infineon werd 0,6 procent meer waard. Softwarebedrijf SAP daalde juist 1,8 procent.

Julius Baer zou een combinatie willen vormen met EFG International, maar Citi Research denkt dat die niet van de grond komt en twijfelt zelfs aan de waarachtigheid van de gesprekken daarover tussen de beide bedrijven. Ook Deutsche Bank heeft bedenkingen en zou verbaasd zijn als er een match komt. De koers daalde 1,8 procent.

Euro STOXX 50 5.030,35 (-0,57%)

STOXX Europe 600 519,08 (-0,60%)

DAX 18.684,66 (-0,48%)

CAC 40 8.057,80 (-0,92%)

FTSE 100 8.254,18 (-0,76%)

SMI 11.846,43 (-0,95%)

AEX 912,23 (-0,42%)

BEL 20 3.945,00 (-1,10%)

FTSE MIB 34.659,55 (-0,29%)

IBEX 35 11.276,00 (-0,44%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het rood.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag verdeeld, terwijl Nvidia opnieuw fors meer waard werd en zo de techologiesector naar nieuwe toppen stuwde.

Ondanks het vlakke slot van dinsdag ligt de S&P500 nog altijd op koers om de maand af te sluiten met het beste resultaat tot nu toe dit jaar. Vrijdag sloot de Nasdaq al op een record, geholpen door het enthousiasme rond Nvidia. Maandag was Wall Street dicht.

Nvidia was opnieuw een sterke stijger, op het nieuws dat Elon Musks xAI 6 miljard dollar heeft opgehaald. Dat bevestigt dat beleggers nog steeds bevangen zijn door de AI-koorts die de Amerikaanse chipfabrikant in korte tijd heeft opgestuwd tot een van de meest waardevolle beursgenoteerde aandelen.

Tegelijkertijd drukt onrust over de vooruitzichten voor de inflatie en rente de aandelenkoersen. Een inflatiecijfer later deze week kan meer richting geven.

Intussen maakt Wall Street zich op voor een grote confrontatie in de energiesector. Aandeelhouders van Hess stemmen over de verkoop aan Chevron voor 53 miljard dollar, maar zwaargewicht Exxon Mobil beweert nu een recht van eerste koop te hebben, op basis van zijn belang in Hess.

Op economisch vlak bleek het Amerikaanse consumentenvertrouwen in mei te zijn verbeterd, zoals Conference Board meldde.



De olieprijs steeg. Komend weekend komt OPEC+ bijeen om te praten over de huidige productieafspraken. Het begin van het seizoen van lange autoritten in de Verenigde Staten gaat bovendien gepaard met een verwachting van sterke vraag naar brandstof.

Bedrijfsnieuws

Tesla daalde 1,4 procent. Bij de jaarvergadering, op 13 juni zouden aandeelhouders het voorgestelde beloningspakket van 56 miljard dollar voor CEO Elon Musk moeten verwerpen, schreef stemadviesbureau Glass Lewis dit weekend.

Musk liet al doorschemeren dat hij kunstmatige intelligentie en robotica buiten Tesla kan ontwikkelen als zijn beloningsregeling niet opnieuw wordt goedgekeurd. Zijn AI-startup xAI haalde dit weekend 6 miljard dollar op en is nu 24 miljard dollar waard.

Dat is goed nieuws voor AI-reus Nvidia, die afgelopen week na de kwartaalcijfers met meer dan 20 procent steeg en inmiddels een marktwaarde meer waard is dan Amazon en Tesla samen. Het aandeel Nvidia werd dinsdag nog eens 7 procent meer waard.

Aandeelhouders van Hess stemden dinsdag voor de verkoop van het bedrijf aan Chevron voor 53 miljard dollar. Rivaal Exxon Mobil zegt echter een voorkeursrecht te hebben op een belang van Hess in een enorm offshore olieveld in Zuid-Amerika. Of de fusie doorgaat, hangt af van de internationale arbitrageclaim die ExxonMobil heeft ingediend. Het aandeel Hess sloot licht hoger, Chevron en Exxon eindigden 0,8 procent en 1,3 procent hoger.

GameStop steeg 25 procent, nadat de verkoper van videogames op vrijdagavond zei dat het een aandelenemissie van 45 miljoen aandelen heeft afgerond, met een opbrengst van ongeveer 933 miljoen dollar.

Apple sloot vlak, nadat Bloomberg, op basis van Chinese overheidscijfers, meldde dat het aantal iPhone-zendingen in China met 52 procent steeg ten opzichte van een jaar eerder.

Amerikaanse bookmakers stonden onder druk. DraftKings leverde 10 procent in en Flutter 7,7 procent, nadat de staat Illinois een nieuwe begroting aannam met een belastingverhoging voor aanbieders van sportweddenschappen.

S&P 500 index 5.306,04 (+0,02%)

Dow Jones index 38.852,86 (-0,55%)

Nasdaq Composite 17.019,88 (+0,59%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag overwegend lager. Vooral de beurs in Hongkong daalde flink.

Nikkei 225 38.681,55 (-0,5%)

Shanghai Composite 3.119,89 (+0,3%)

Hang Seng 18.531,29 (-1,5%)



VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0847. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0862 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0877 op de borden.

USD/JPY Yen 157,24

EUR/USD Euro 1,0847

EUR/JPY Yen 170,56

MACRO-AGENDA:

08:00 Consumentenvertrouwen - Juni (Dld)

08:45 Consumentenvertrouwen - Mei (Fra)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:00 Inflatie - Mei vlpg (Dld)

20:00 Federal Reserve - Beige Book (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 HP - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Salesforce - Cijfers eerste kwartaal (VS)