Vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een min of meer vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot krap 0,1 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,4 procent lager op 912,23 punten.

Veel Europese beurzen gaan een lagere opening tegemoet, nu beleggers de verwachtingen voor de komende renteverlagingen door de Federal Reserve nog verder terugschroeven na opmerkingen van voorzitter Neel Kashkari van de Minneapolis-Fed en na een flinke rentesprong op de obligatiemarkten.

Kashkari sluit niet uit dat er toch aanvullende renteverhogingen nodig zijn als de inflatie niet verder afkoelt. Hij wil nog vele maanden van gunstige inflatiecijfers zien, voordat hij een renteverlaging overweegt.

In dit licht belooft vrijdag een belangrijke dag voor beleggers te worden. Dan verschijnen de laatste PCE-inflatiecijfers uit de VS over april. Dit zijn de cijfers waar de Fed nauwlettend naar kijkt voor het bepalen van het te voeren beleid.

Analisten van CBA denken dat de kans op een renteverhoging overigens klein is, maar benadrukte dat deze dreiging nog niet van tafel is.

De Amerikaanse tienjaarsrente stabiliseerde vanochtend, nadat de rente op dinsdag nog de grootste sprong maakte in ongeveer een maand.

Econoom Kent Engelke van Capitol Securities schreef deze sprong toe aan de opmerkingen van Kashkari, maar stelde ook dat vooral de looninflatie moeilijk te temmen lijkt, vooral vanwege de hogere minimumlonen en de recent gewonnen strijd van vakbond UAW om hogere lonen in de automotive sector.

Wall Street eindigde dinsdag verdeeld. Techaandelen bleven toen nog redelijk liggen, geholpen door Nvidia dat met ruim 7 procent opnieuw fors steeg, op het nieuws dat Elon Musks xAI 6 miljard dollar heeft opgehaald. Dat bevestigt dat beleggers nog steeds bevangen zijn door de AI-koorts die Nvidia in korte tijd heeft opgestuwd tot een van de meest waardevolle beursgenoteerde aandelen ter wereld.

Ook de Aziatische aandelenmarkten lieten vanochtend een verdeeld beeld zien.

De olieprijs is dinsdag gestegen in aanloop naar een OPEC-vergadering waar het oliekartel naar verwachting de productieverlagingen zal verlengen. De olieprijs kreeg steun van de toenemende spanningen in het olierijke Midden-Oosten door een Israëlische luchtaanval op de stad Rafah in Gaza, die tientallen slachtoffers maakte.

De juli-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 2,7 procent hoger op 79,83 dollar per vat. Brent steeg 1,4 procent tot 84,22 dollar. In de Aziatische handel vanochtend, koerste de olieprijs nog eens 0,4 procent hoger.

De euro/dollar noteerde op 1,0847. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0862 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0877 op de borden.

Bedrijfsnieuws

DSM-Firmenich heeft van de Amerikaanse toezichthouder FDA goedkeuring gekregen om veevoeradditief Bovaer in de VS op de markt te mogen brengen.

Achmea wil zijn levensverzekeringenbedrijf niet verkopen aan NN Group of ASR Nederland, maar zoekt in plaats daarvan een partnerschap met Athora of Lifetri, zo meldde het Financieele Dagblad dinsdag op basis van bronnen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot dinsdag vrijwel vlak op 5.306,04 punten en de Nasdaq sloot na een eindspurt 0,6 procent hoger op 17.019,88 punten. De Dow Jones-index leverde juist ruim 0,5 procent in op 38.852,86 punten.