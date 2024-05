DSM-Firmenich krijgt groen licht FDA voor Bovaer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM-Firmenich

(ABM FN-Dow Jones) DSM-Firmenich heeft van de Amerikaanse toezichthouder FDA goedkeuring gekregen om veevoeradditief Bovaer in de VS op de markt te mogen brengen. Dit meldde het speciaalchemiebhedrijf woensdag voorbeurs. DSM sprak van een belangrijke mijlpaal, na jaren van onderzoek, zei CEO Dimitri de Vreeze. De Amerikaanse toezichthouder oordeelde dat Bovaer voldoet aan alle veiligheidseisen en dat de werkzaamheid is aangetoond. Hiermee is de weg vrij voor DSM-partner Elanco Animal Health om het product te lanceren in de VS. Met Bovaer kunnen boeren structureel de methaanuitstoot van hun koeien met circa 30 procent verlagen. Bovaer is na de goedkeuring van de FDA verkrijgbaar in 59 landen. Bron: ABM Financial News

