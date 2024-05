Miljardair Kretinsky neemt Brits postbedrijf over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) International Distribution Services, de eigenaar van het Britse Royal Mail, en EP Corporate, het investeringsvehikel van de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky, hebben overeenstemming bereikt over een overname van het Britse postbedrijf. Dit meldde IDS woensdagochtend. EP Corporate betaalt 3,60 pond per aandeel IDS, hetgeen wordt aangevuld met 0,10 pond dividend per aandeel. Dit komt neer op een ondernemingswaarde van 5,3 miljard pond. Half april wees IDS een overnamevoorstel van EP Corporate nog af. De details van dit indicatieve voorstel werden niet openbaar gemaakt. "IDS heeft de potentie om een toonaangevende internationale logistieke speler te worden", zei IDS-voorzitter Keith Williams. "Zowel het IDS-bestuur als EP zijn zich terdege bewust van hun verantwoordelijkheid jegens IDS en het unieke erfgoed van Royal Mail", voegde hij toe. IDS kondigde tevens een slotdividend over het boekjaar 2024 aan van 2 pence per aandeel en een speciaal dividend van 8 pence per aandeel, indien de overname doorgaat. Het aandeel IDS sloot dinsdag 5,9 procent hoger. PostNL, waarin Kretinsky een belang heeft van bijna 30 procent, won 0,9 procent. Bron: ABM Financial News

