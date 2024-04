Komende week komt het cijferseizoen goed op gang

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers kunnen zich opmaken voor het cijferseizoen, nadat afgelopen vrijdag de Amerikaanse banken het cijferseizoen aftrapten.

De winsten waren hoger dan analisten hadden verwacht, maar toch daalden de koersen van JPMorgan Chase en Citigroup na de resultaten met 6,5 en 2 procent.

Komende week volgen er meer cijfers. Maar beleggers zullen ook uitkijken naar de reactie op de beurzen op de aanval dit weekend van Iran op Israël.

De olie- en gasprijzen zullen de komende dagen verder stijgen, zo verwacht energie-econoom Hans van Cleef van Publieke Zaken.

"Let op: dit is nog steeds op basis van risico's dat de transportroutes geraakt kunnen gaan worden. Dit is nog niet het geval”, aldus Van Cleef.

Kortom, niet een daadwerkelijk tekort aan olie, maar het risico dat dit gaat gebeuren, is volgens de energie-econoom de belangrijkste drijfveer voor de olieprijs.

Cijferseizoen

Analisten verwachten voor de S&P 500-bedrijven gemiddeld een winstgroei van 5 procent voor het eerste kwartaal, maar ING denkt dat dit te voorzichtig is en houdt rekening met mogelijk zelfs 10 procent. Ook denkt investment manager Simon Wiersma dat de bedrijven met vertrouwen vooruit zullen blikken.

Maandag beginnen we met de bekendmaking van de Europese industriële productiecijfers en in de VS staan op de detailhandelsverkopen op het menu, net als de Empire State index, het vertrouwen van huizenbouwers en de bedrijfsvoorraden.

In Nederland gaan de aandelen ForFarmers en Nedap ex-dividend en heeft Kendrion haar jaarvergadering. Afgelopen week kondigde Kendrion al aan dat het de meeste van zijn automotive-activiteiten verkoopt, wat zowel beleggers als analisten bekoorde.

In de VS zal onder meer Goldman Sachs voorbeurs de boeken openen.

Dinsdag zal in China de economische groei over het eerste kwartaal worden gepubliceerd, evenals de industriële productie en de detailhandelsverkopen. In het VK staan de werkloosheidscijfers op de agenda, zal de Europese stand van de handelsbalans bekend worden gemaakt en wordt in Duitsland de ZEW index gepubliceerd. In de VS krijgen we meer te weten over de woningbouw en vergunningen en de industriële productie.

In Nederland openen B&S Group en Fastned de boeken, gaat Fugro ex-dividend en organiseert PostNL haar jaarvergadering. In Duitsland geeft Beiersdorf openheid van zaken en staan in de VS Bank of America, Johnson & Johnson, Morgan Stanley en UnitedHealth op de rol.

Woensdag wordt in Japan de stand van de handelsbalans bekendgemaakt. In het VK is het dan tijd voor de belangrijke consumenten- en producentenprijzen en zal ook de inflatie in de eurozone worden gepubliceerd. In de VS is dan weer tijd voor de wekelijkse hypotheekaanvragen, de olievoorraden en publiceert de Fed haar Beige Book

In Nederland zitten we dan klaar voor de cijfers van ASML, Just Eat Takeaway, CM.com en TomTom. Daarmee gaat het cijferseizoen op het Amsterdamse Damrak echt van start.

KPN heeft die dag haar jaarvergadering. In België heeft Proximus ook een jaarvergadering gepland.

In de VS staan onder andere Abbott Laboratories en Alcoa geagendeerd om de boeken te openen.

Donderdag krijgen we meer te weten over de werkloosheid in Nederland. In de VS worden dan de wekelijkse steunaanvragen, de Philadelphia Fed index, de bestaande woningverkopen en leidende indicatoren bekendgemaakt.

In Nederland worden de boeken geopend door NSI en Sligro en gaat PostNL ex-dividend. In België openen Sipef en Econocom de boeken en heeft Immobel haar jaarvergadering

In het VK zullen Deliveroo en Easyjet openheid van zaken geven. In Frankrijk opent L’Oreal de boeken en in de VS is het aan Procter & Gamble, Netflix en PPG om de cijfers bekend te maken

Vrijdag staat in de VS American Express op de rol voor cijfers, in Nederland noteert KPN ex-dividend. Verder komt WDP, dat zowel in Amsterdam als Brussel is genoteerd, met cijfers over het eerste kwartaal.

Op de macro-agenda staan op de laatste handelsdag van de week de producentenprijzen in de VS en de Britse detailhandelsverkopen.