Constellation Brands boekt meevallende omzet

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bierbrouwer Constellation Brands heeft in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar meer omzet geboekt dan verwacht, waarbij de bieren het beter deden dan de wijnen, hoewel de operationele marge daalde. Dat maakte het bedrijf, bekend van de biermerken Corona en Modela Especial, donderdag bekend. Het bedrijf boekte een nettowinst van 392 miljoen dollar, of 2,14 dollar per aandeel, wat 76 procent hoger was dan een jaar eerder, op een omzet die met 7 procent steeg tot 2,14 miljard dollar. Analisten rekenden vooraf op een omzet van 2,09 miljard dollar. Gecorrigeerd voor bijzondere posten steeg de winst met 13 procent tot 2,26 dollar per aandeel. Het bierbedrijf groeide met 10,5 procent in volumes in het kwartaal, terwijl de operationele marge met 40 basispunten daalde tot 38,9 procent; de divisie wijnen zag de omzet dalen met 6 procent, door het afbouwen van voorraden bij de groothandel. De operationele marge daalde hier 60 basispunten tot 22,2 procent. De wijnverkoop zal wel weer aantrekken, voorziet het bedrijf. Het jaarresultaat kwam uit op een winst van 2,66 miljard dollar, op een omzet die met 5 procent steeg tot 9,96 miljard dollar. Gecorrigeerd voor bijzondere posten steeg het resultaat met 13 procent tot 2,22 miljard dollar, ofwel 12,06 dollar per aandeel. Het kwartaaldividend wordt gesteld op 1,01 dollar per aandeel, een stijging van 13 procent. Outlook Voor het lopende boekjaar 2024-2025 geeft het bedrijf een outlook van 13,40 tot 13,70 dollar winst per aandeel. Analisten rekenden tot de cijfers gemiddeld op 13,43 dollar. Bron: ABM Financial News

