Turkse inflatie blijft maar stijgen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Turkije zijn in maart met 68,5 procent op jaarbasis gestegen. Dat maakte het Turkse statistiekbureau Turkstat woensdag bekend. Vergeleken met februari eerder stegen de prijzen met 3,2 procent. De prijzen voor kleding en schoeisel stegen in maart op jaarbasis met 50,1 procent. Huisvesting werd 51,2 procent duurder. De kosten voor onderwijs spanden de kroon met een stijging op jaarbasis van 104,1 procent. Ook de prijzen in de Turkse horeca stegen fors met bijna 95 procent. De gemiddelde inflatie over de afgelopen twaalf maanden bedroeg 57,5 procent. Bron: ABM Financial News

