Theon levert nachtkijkers aan Estland Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Theon International

(ABM FN-Dow Jones) Theon heeft 2.000 nachtkijkers geleverd aan het leger van Estland, als onderdeel van een nieuw contract voor de uitrusting van 10.000 soldaten. Dat maakte het Griekse defensiebedrijf met een beursnotering in Amsterdam dinsdagochtend bekend. Theon won de internationale aanbesteding met 15 andere deelnemende partijen. De capaciteit om snel veel kijkers te kunnen leveren, bleek een grote plus, aldus Theon. De eerste 2.000 kijkers konden binnen een week worden geleverd. Theon zal meer dan 8.000 nachtkijkers snel leveren voor circa 35 miljoen euro. Ook neemt Estland een optie voor duizenden extra kijkers ter waarde van 20 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.