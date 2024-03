Amerikaanse PCE-inflatie daalt licht, conform verwachting Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse kerninflatie is in februari licht gedaald. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Amerikaanse overheid. De zogeheten PCE index voor de kerninflatie, een belangrijke indicator voor het monetaire beleid van de Federal Reserve, bedroeg in februari 2,8 procent op jaarbasis, tegen 2,9 procent in januari. Aanvankelijk werd voor januari een inflatie van 2,8 procent gemeld, maar dit cijfer werd vandaag iets naar boven bijgesteld. Economen hadden op een kerninflatie van 2,8 procent gerekend voor februari. De algemene prijsindex kwam uit op 2,5 procent. Een maand eerder was dit 2,4 procent. Economen rekenden ook op een stijging tot 2,5 procent. De inkomens stegen met 0,3 procent in februari, na een toename van 1,0 procent in januari. Er was gerekend op een toename met 0,4 procent. De bestedingen van Amerikanen stegen in februari met 0,8 procent, na een plus van 0,2 procent in januari. Economen rekenden op een toename van 0,5 procent. Wall Street is vrijdag gesloten. Kort voor de inflatiecijfers stond de euro/dollar op 1,0786. Bron: ABM Financial News

