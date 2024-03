Euronext neemt belang in Global Rate Set Systems Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Euronext heeft een belang van 75 procent gekocht in Global Rate Set Systems. Dit meldde het beursbedrijf, zonder de aankooprijs te vermelden. Global Rate Set Systems berekent in opdracht van de European Money Markets Institute de Euribor-tarieven. Euribor staat voor Euro Interbank Offered Rate. De Euribor tarieven zijn de gemiddelde rentetarieven waartegen een groot aantal Europese banken elkaar leningen in euro's verstrekken. Naast de Euribor-tarieven berekent GRSS, dat in 2009 in Nieuw-Zeeland werd opgericht, ook andere benchmarks, zoals de Zweedse Stibor en de Noorse Nibor. Met de overname zorgt Euronext voor een verdere diversificatie van de inkomsten en een grotere omzet uit abonnementsdiensten. Euronext kan de overname betalen met aanwezige middelen en de acquisitie heeft volgens het beursbedrijf geen impact op de geplande schuldafbouw. Indien de toezichthouders geen bezwaren maken, denkt Euronext de overname in het tweede kwartaal te kunnen afronden. Bron: ABM Financial News

