ASML waarschuwt beleggers voor 'mini-tender' Tutanota

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML waarschuwt beleggers voor een ongevraagde "mini-tender" bod door Tutanota op maximaal 250.000 gewone aandelen ASML. Dit bleek donderdagavond uit een persbericht van het bedrijf uit Veldhoven. "ASML is op geen enkele wijze geassocieerd met Tutanota of haar mini-bod en adviseert aandeelhouders dit ongevraagde mini-bod af te wijzen", aldus het bedrijf. Volgens ASML heeft het minibod een nominale waarde van 0,09 euro per aandeel, wat aanzienlijk minder is dan 0,1 procent van ASML's gewone aandelen, tegen een biedprijs van 1.075 dollar netto per aandeel. ASML raadt aandeelhouders aan "niet in te gaan op het bod van Tutanota, omdat Tutanota's bod onder andere afhankelijk is van de voorwaarde dat de slotkoers per aandeel van ASML's gewone aandelen hoger is dan de biedprijs op de laatste handelsdag voordat het bod afloopt en is onderworpen aan talrijke aanvullende voorwaarden, waaronder het verkrijgen van financiering voor het bod door Tutanota." Aandeelhouders die overwegen wel op het bod van Tutanota in te gaan, moeten voorzichtig zijn, de biedingsdocumenten zorgvuldig bestuderen, actuele marktnoteringen voor hun aandelen opvragen en hun effectenmakelaar of financieel adviseur raadplegen, adviseert ASML. Tutanota zegt ook in haar biedingsdocumenten dat zij verwacht het bod te verlengen voor opeenvolgende periodes van maximaal 180 dagen totdat de marktprijs van de gewone aandelen ASML hoger is dan de biedingsprijs. "Dit betekent dat ASML-aandeelhouders die hun aandelen in het bod aanbieden een prijs voor hun aandelen zouden ontvangen die onder de marktprijs ligt als aan de voorwaarden van het bod wordt voldaan en de aandelen in het bod worden gekocht", aldus ASML. Volgens de biedingsdocumenten van Tutanota kunnen aandeelhouders die hun aandelen reeds hebben aangeboden, deze intrekken door de in de biedingsdocumenten beschreven procedures te volgen. ASML raadt aandeelhouders aan dit te doen. Volgens het Veldhovense bedrijf heeft Tutanota vergelijkbare ongevraagde mini-aanbiedingen gedaan op aandelen van andere publieke bedrijven. Bron: ABM Financial News

