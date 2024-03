Valuta: euro omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag lager na temperende woorden van een Fed-bestuurder.

"Uitspraken van Fed-bestuurder Christopher Waller op woensdag zorgden ervoor dat de ingeschatte kans op een renteverlaging door de Fed in juni daalde van 75 naar 58 procent", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Dat brengt vandaag een hogere dollar met zich mee."

Technisch gezien ligt er volgens Van der Meer een steun op 1,0750 dollar. "Wij denken nog altijd dat de Fed de rente in juni verlaagt, samen met de ECB, maar dat daarna beide hun eigen weg inslaan. Voor zowel dit jaar als volgend jaar gaan we voor de Fed uit van drie renteverlagingen, aldus de handelaar van Ebury donderdag.

Fed-bestuurder Waller ziet weinig reden tot haast bij het verlagen van de rente, nu de Amerikaanse arbeidsmarkt zich nog altijd sterk houdt en de inflatie minder snel daalt. De centrale bankier verwacht overigens wel dat de inflatie richting de beoogde 2 procent beweegt, maar dat hier meer bewijs voor nodig is. "Er is geen reden haast te maken met een renteverlaging", aldus Waller. "Het is wellicht verstandig om de rente langer te handhaven op het huidige niveau om de inflatie structureel naar de 2 procent te krijgen."

Wat Van der Meer betreft is vrijdag de dag met de meeste dynamiek met niet alleen de Amerikaanse kerninflatie over februari en de eerste inflatiemeting van Frankrijk over maart, maar ook met een optreden van Fed-voorzitter Jerome Powell bij een discussiebijeenkomst in San Francisco.

Beleidsmakers in China en Japan zullen volgens het Londense onderzoeksbureau Capital Economics er alles aan doen hun respectievelijke valuta niet verder te laten verzwakken. Volgens CE zijn interventies door beide landen op basis van recente commentaren en maatregelen op de korte termijn te verwachten. Begin deze week greep de People's Bank of China al in bij de referentiekoers van de yuan.

Ook zijn er herhaaldelijke geluiden over aanstaande ingrepen in Japan. Partijen die somber gestemd zijn over de yen zouden in dat geval scheef zitten, aldus Mizuho Bank. Mizuho voorspelde bij een interventie in een dunne handel in aanloop naar Pasen, vooral de nodige druk vanuit short-posities met de kans op een dollar boven de 152,00 yen.

De euro noteerde donderdag 0,3 procent lager op 1,0775 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8554 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,2 procent tot 1,2596 dollar. De dollar noteerde 0,1 procent hoger op 151,48 yen en vlak op 7,2292 yuan.