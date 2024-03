AEX verder omhoog onder leiding van UMG en ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs steeg donderdag naar een nieuw record. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,4 procent op 882,83 punten. "De risicobereidheid onder beleggers blijft aanwezig", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Beleggers kijken vandaag volgens hem uit naar de macrocijfers in de VS. Vrijdag staat de PCE-inflatie in Amerika op de rol. Beleggers zullen daar pas na het weekend op kunnen reageren. Morgen is het Goede Vrijdag en blijven de beurzen gesloten. "Het sentiment is positief op de laatste handelsdag van het kwartaal", concludeerden ook analisten van IG. "De bewegingen van woensdag lijken te duiden op een herbalancering van de portefeuilles aan het einde van het kwartaal", aldus analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank. De Amerikaanse beurzen schreven woensdag 0,5 tot 1,2 procent aan waarde bij. "Aandelen die afgelopen kwartaal achterbleven, waaronder Apple en Tesla, lieten gisteren winsten zien", merkte Ozkardeskaya op. "De hoogvliegers, zoals Microsoft en Nvidia, deden juist een stap terug." "Het enige dat beleggers willen zien is een eerste renteverlaging door de Federal Reserve in juni", meent de analist van Swissquote. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0777. De olieprijzen stegen licht. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen won UMG 1,5 procent en ING 1,3 procent. Randstad daalde 4,1 procent, vanwege een ex-dividend notering. Hiervoor gecorrigeerd steeg het aandeel wel. In de AMX won Air France-KLM 1,5 procent. Allfunds daalde juist 1,4 procent. SIX Group is niet meer geïnteresseerd in een overname van het Spaanse Allfunds, zo zei CEO Jos Dijsselhof van SIX woensdag tegen persbureau Reuters. Inpost daalde daarnaast 4,0 procent na cijfers, ondanks een sterker dan verwachte volumegroei, terwijl de winstgevendheid aantrok. In 2024 verwacht InPost winstgevend te zijn in alle belangrijke markten met de aangepaste EBITDA, dankzij een snellere groei dan de markt in alle landen en een omzetgroei die sterker is dan de volumegroei. In de AScX maakte Fastned een pas op de plaats. ING denkt wel dat de consensus voor de EBITDA dit jaar omlaag moet. Sif verloor 0,9 procent. HAL kwam met cijfers en een dividendverhoging, wat door KBC Securities werd beloond met een koersdoelverhoging en een adviesverhoging naar Accumuleren. Het aandeel daalde desondanks met 0,8 procent. Bron: ABM Financial News

