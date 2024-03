AEX start handelsdag op recordniveau

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong 0,4 procent in het groen.

Woensdag sloot de AEX nog voor de vijfde handelsdag op rij op de hoogste stand ooit. Met een winst van 0,1 procent sloot de hoofdgraadmeter op Beursplein 5 op 879,10 punten.

Het sentiment werd onder meer gesteund door meevallende Spaanse inflatiecijfers en een dalende Europese rente.

De Amerikaanse hoofdindices noteerden daarnaast woensdagavond gedurende het grootste deel van de handelsdag op bescheiden winsten, om vervolgens tijdens het laatste half uur van de handel zonder directe aanleiding een flinke spurt in te zetten.

Hierdoor kwam overtuigend een einde aan een verliesreeks van drie handelsdagen, en de S&P 500 wist met een winst van bijna een procent op slotbasis zijn recordstand aan te scherpen.

“Er zijn een paar nieuwsluwe dagen geweest, waarbij pas vrijdag de belangrijke PCE-inflatie wordt vrijgegeven, maar dan zijn de beurzen gesloten [vanwege Goede Vrijdag], en je hebt dus beleggers die daarom meer risico durven te nemen en de markt hoger sturen”, aldus één verklaring voor de opmars op Wall Street woensdag van analist Art Hogan van B. Riley Wealth.

Tokio doet stap terug en Sydney op all time high

De Nikkei index in Japan was vanochtend in Azië met ruim anderhalf procent de grootste daler, nadat afgelopen week nog overtuigend de hoogste stand ooit werd aangescherpt, mede dankzij de yen die naar een dieptepunt daalde.

De Australische beurs noteerde met een winst van circa een procent juist op zijn hoogste stand ooit. Vooral mijnbouwers als Rio Tinto en BHP Group, die een zware weging in de index hebben, deden het goed.

Hongkong koerste daarnaast anderhalf procent hoger onder aanvoering van techaandelen, na zeer positief ontvangen cijfers van Bilibili, een Chinese variant van Youtube. Tencent en Alibaba wonnen respectievelijk 1,5 en 3,0 procent.

De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend 0,6 procent hoger op 81,83 dollar per vat.

Beleggers kijken vandaag voor macro-economisch nieuws naar Amerika, waar de wekelijkse steunaanvragen, de economische groei en het consumentenvertrouwen op de agenda staan.

Bedrijfsnieuws

InPost heeft in 2023 een sterker dan verwachte volumegroei gerealiseerd, terwijl de winstgevendheid aantrok. In 2024 verwacht InPost winstgevend te zijn in alle belangrijke markten met de aangepaste EBITDA, dankzij een snellere groei dan de markt in alle landen en een omzetgroei die sterker is dan de volumegroei.

Fastned heeft in 2023 de volumes zien verdubbelen en heeft daarmee weer een stapje richting winstgevendheid gezet.

De nettowinst van HAL steeg van 647 miljoen euro in 2022 naar 1,0 miljard in 2023, of van 7,23 naar 11,17 euro per aandeel. De nettovermogenswaarde steeg met 700 miljoen euro tot 13,56 miljard euro, of 150,12 euro per aandeel. HAL stelt een dividend voor van 2,85 euro per aandeel, tegen 2,50 euro een jaar eerder.

Flow Traders kende in het eerste kwartaal een iets beter handelsklimaat dan een kwartaal eerder, met iets hogere handelsvolumes, maar de volatiliteit, die de winstgevendheid in belangrijke mate bepaalt, bleef ondanks een lichte verbetering relatief laag. Dat maakte het handelshuis woensdag nabeurs bekend.

Basic-Fit rondde de overname van RSG Spain, inclusief alle 47 fitnessclubs in Spanje, af. Op 21 december 2023 kondigde Basic-Fit de overname aan.

SIX Group is niet meer geïnteresseerd in een overname van het Spaanse Allfunds, dat genoteerd is in Amsterdam, zo zei CEO Jos Dijsselhof van SIX woensdag tegen persbureau Reuters. Na bestudering van het dossier kwam SIX tot deze conclusie. 'We hebben er naar gekeken, maar dit is niets voor ons", aldus Dijsselhof tegen Reuters.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 0,9 procent tot 5.248,50 punten, de Dow Jones index won 1,2 procent op 39.760,08 punten en de Nasdaq noteerde 0,5 procent hoger op 16.399,52 punten.