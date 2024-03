Tokio doet stap terug en Sydney op all time high Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen lieten donderdagochtend een verdeeld beeld zien, ondanks een hoger slot op Wall Street woensdagavond. De Nikkei index in Japan was met ruim anderhalf procent de grootste daler, nadat afgelopen week nog overtuigend de hoogste stand ooit werd aangescherpt, mede dankzij de yen die naar een dieptepunt daalde. De Australische beurs noteerde met een winst van circa een procent juist op zijn hoogste stand ooit. Vooral mijnbouwers als Rio Tinto en BHP Group, die een zware weging in de index hebben, deden het goed. De Amerikaanse hoofdindices noteerden woensdagavond gedurende het grootste deel van de handelsdag op bescheiden winsten, om vervolgens tijdens het laatste half uur van de handel een flinke spurt in te zetten. Hierdoor kwam overtuigend een einde aan een verliesreeks van drie handelsdagen, en de S&P 500 wist met een winst van bijna een procent op slotbasis zijn recordstand aan te scherpen. De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend 0,6 procent hoger op 81,83 dollar per vat. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor hogere opening, na de eindspurt op Wall Street woensdagavond. Bron: ABM Financial News

