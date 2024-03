Robinhood komt met eigen creditcard Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Robinhood heeft een eigen creditcard uitgegeven. Dat maakte de online broker bekend. Het bedrijf lanceerde dinsdag zijn nieuwe Robinhood Gold Card met een reeks functies, waaronder 3 procent cashback op alle aankopen. De lancering volgt op de overname van de fintech startup X1 vorig jaar voor 95 miljoen dollar. Robinhood wil meer worden dan alleen een handelsapp. Er zijn geen jaarlijkse kosten voor de kaart en geen buitenlandse transactiekosten, maar de kaart is alleen beschikbaar voor Robinhood Gold-leden, wat 5 dollar per maand kost. Beleggers lijken onder de indruk van de plannen om de creditcardmarkt te veroveren en het aandeel steeg voor de openingsbel met ruim 7 procent. info@abmfn.nl

