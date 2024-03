Outokumpu moet weer waarschuwen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Outokumpu heeft donderdag opnieuw een winstwaarschuwing afgegeven door de outlook voor het eerste kwartaal te verlagen. Dat deed de Finse fabrikant van roestvast staal op 11 maart ook al. Toen waarschuwde Outokumpu dat de aangepaste EBITDA dit kwartaal op zijn best gelijk zou zijn aan die in het vierde kwartaal, maar ook lager kon uitvallen. Als reden voor de outlookverlaging noemde Outokumpu de stakingen in Finland. Die zijn overigens gericht tegen de Finse politiek en niet tegen het bedrijf, benadrukte Outokumpu. Donderdag waarschuwde de fabrikant beleggers opnieuw, omdat de stakingen langer duren. Daardoor zal de aangepaste EBITDA dit kwartaal lager uitkomen dan in het vierde kwartaal. Aanvankelijk zouden de stakingen van 11 tot 25 maart duren, wat Outokumpu ongeveer 40 miljoen euro aan aangepaste EBITDA zou kosten. Nu de stakingen met 7 dagen worden verlengd, rekent de fabrikant op nog eens een kostenpost van 25 miljoen euro. Van de totale schade van 65 miljoen euro zal ongeveer de helft in de cijfers over het eerste kwartaal worden verantwoord. Bron: ABM Financial News

