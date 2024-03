NN wil Robert Jenkins herbenoemen als commissaris Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) NN Group zal bij de jaarvergadering Robert Jenkins voordragen voor herbenoeming als lid van de raad van commissarissen voor een termijn van twee jaar. Dat maakte de verzekeraar donderdagochtend bekend. Jenkins werd in 2016 benoemd. Zijn termijn eindigt bij de aankomende jaarvergadering. De raad van commissarissen besloot hem voor herbenoeming voor te dragen gezien zijn specifieke kennis en ervaring met de financiële sector. Jenkins is lid van de Audit Committee en Risk Committee in de RvC. Bron: ABM Financial News

