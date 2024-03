Omzet Tencent trekt verder aan Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Tencent heeft in het vierde kwartaal van 2023 de omzet opnieuw zien stijgen, terwijl de winst onder druk stond, maar dit kwam vooral doordat er een jaar eerder nog bijzondere boekwinsten waren. Dit bleek woensdagochtend uit de cijfers van het Chinese techbedrijf, waarin het in Amsterdam genoteerde Prosus een groot belang heeft. De omzet van Tencent steeg in het afgelopen kwartaal met 7 procent tot 155,2 miljard yuan. De nettowinst liep afgelopen kwartaal met 75 procent terug op jaarbasis tot 27,0 miljard Chinese yuan, omgerekend circa 3,5 miljard euro. Analisten geraadpleegd door FactSet hadden gerekend op een winst van circa 34 miljard yuan. En voor de omzet rekenden de analisten op ruim 156 miljard yuan. Een jaar eerder profiteerde Tencent nog van de verkoop van het belang in Meituan, dat toen een boekwinst opleverde van circa 107 miljard yuan. Tencent wil een slotdividend uitkeren over 2023 van 3,40 Hongkong dollar per aandeel. Dat was 2,40 dollar per aandeel over 2022. In heel 2023 steeg de omzet van Tencent met 10 procent tot 609 miljard yuan en de winst liep met 37 procent op. Bij International Games trok de omzet met 14 procent aan tot 53,2 miljard yuan. De omzet uit de game-activiteiten in China trok met 2 procent aan tot 126,7 miljard yuan, terwijl de opbrengsten uit sociale netwerken met een procent steeg tot 118,5 miljard yuan. De online advertentie-inkomsten stegen met 23 procent op jaarbasis en bij de tak Fintech stegen de inkomsten met 15 procent. info@abmfn.nl

