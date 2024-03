U.S. Steel bevestigt verbetering eerste kwartaal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) United States Steel verwacht in het eerste kwartaal weer winst te boeken en een hoger aangepast EBITDA-resultaat. Dit maakte het Amerikaanse staalbedrijf maandag bekend. Het staalbedrijf wordt overgenomen door Nippon Steel, maar de Amerikaanse politiek lijkt in aanloop naar de presidentsverkiezingen de overname mogelijk te blokkeren. US Steel gold eerder ook als een overnameprooi voor ArcelorMittal. Per aandeel zal de winst volgens het staalbedrijf in het eerste kwartaal uitkomen op 0,64 dollar, of 160 miljoen dollar. In het vierde kwartaal boekte het bedrijf nog een nettoverlies van 80 miljoen dollar. Aangepast voor bijzondere posten rekent US Steel op een winst van 0,82 dollar per aandeel. Een kwartaal eerder was dit 0,67 dollar. Het Amerikaanse bedrijf rekent op een aangepaste EBITDA van 425 miljoen dollar. In het vierde kwartaal bedroeg het aangepaste EBITDA-resultaat nog 330 miljoen euro. Deze cijfers bevestigen de eerder afgegeven verwachtingen, stelde CEO David Burritt, en wijzen op aanhoudend sterke orders voor gewalste staalplaten in Amerika. Het segment Mini Mill blijft bovendien orders tegen betere prijzen ontvangen waardoor het kwartaal beter loopt dan het voorgaande. U.S. Steel voorziet een bijna-verdubbeling van de EBITDA voor dit segment. Ook in Europa zal de EBITDA beter zijn dan een kwartaal eerder, door meewind in de verkoop en de energieprijzen. Alleen het Tubular-segment, dat buizen produceert, kampt met een zwakkere vraag en dalende prijzen, hoewel het bedrijf hier nog steeds rekent op sterke marges. Het meevallende resultaat is in belangrijke mate te danken aan een positieve impact van herwaarderingen ter waarde van 210 miljoen dollar. Bron: ABM Financial News

