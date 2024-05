Beursblik: geen nieuws bij Onward Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalupdate van Onward Medical bevatte weinig nieuws. Dit stelde Degroof Petercam donderdag in een rapport. De tijdlijnen voor goedkeuring van ARC-EX in de VS en start van een grote studie naar ARC-IM, beide in het vierde kwartaal, werden herhaald evenals het tijdstip wanneer het bedrijf weer meer geld nodig heeft, namelijk medio 2025. Degroof Petercam heeft een koopadvies omdat de commerciële potentie van de ARC-platforms nog niet volledig lijkt te worden doorzien door de markt. Het koersdoel van 14,10 euro is gebaseerd op een kans van 85 procent dat ARC-EX wordt goedgekeurd in de VS later dit jaar. Als dit gebeurt, kan het koersdoel dus nog een stukje verder omhoog. Overigens is het ARC-EX programma, dat zich richt op de armen, goed voor 10 procent van de waardering van Onward bij Degroof Petercam. De regulering van bloeddruk en beenmobiliteit waar ARC-IM zich op richt, is goed voor 90 procent van de waardering. Het aandeel Onward Medical steeg donderdag met 1,7 procent tot 5,90 euro. Bron: ABM Financial News

