ASML breidt samenwerking Eindhovense universiteit uit

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML en Technische Universiteit Eindhoven gaan intensiever samenwerken, onder andere door meer promovendi te trainen op het gebied van plasmafysica, mechatronica, optica en AI. Dat maakte ASML donderdag bekend. De donderdag ondertekende overeenkomst is een investering in de unieke positie van de regio op het gebied van halfgeleiders en geeft een aanzienlijke impuls aan het vlaggenschip van de technische universiteit, aldus ASML. Bijna honderd studenten zullen de komende tien jaar voor hun proefschrift onderzoek doen naar gebieden die relevant zijn voor de chipsector. Zo komt nieuwe kennis en technologie beschikbaar voor de samenleving en het verdienvermogen van Nederland, terwijl ASML zo specialisten helpt opleiden die de halfgeleiderindustrie "wanhopig" nodig heeft. Een intentieverklaring over deze uitgebreide samenwerking werd vorig jaar al getekend. ASML zal ook financieel bijdragen aan de bouw van een nieuwe cleanroom van de universiteit, die de vorige cleanroom zal vervangen. ASML steekt in totaal 80 miljoen euro in de samenwerking, terwijl ook de universiteit fors investeert, waaronder meer dan 100 miljoen euro in de cleanroom en de promovendi. Vorige maand bleek een mogelijke verhuizing van ASML uit Nederland van de baan. Een overheidsinjectie van 2,5 miljard euro in de regio was een belangrijke overweging om niet naar het buitenland uit te wijken. Onder andere huisvesting in de regio was een probleem voor ASML, dat veel talent uit het buitenland haalt voor zijn geavanceerde chipmachines. Bron: ABM Financial News

