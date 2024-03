Degroof Petercam zet Aalberts op de kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het advies voor het aandeel Aalberts verhoogd van Houden naar Kopen, met een verhoging van het koersdoel van 43,00 naar 55,00 euro. Dat bleek maandag uit een analistenrapport.

De resultaten van Aalberts in 2023 bieden vertrouwen dat ook in 2024 goede resultaten kunnen worden behaald, ondanks de malaise in de bouw, aldus analist Luuk van Beek.

Dankzij de aanhoudende groei in de industriële markten zouden de autonome groei en marges in of meer stabiel moeten blijven in 2024 en weer stijgen in 2025, verwacht de analist.

De nieuwe CEO Stéphane Simonetta zal de overnamestrategie voortzetten en operationele verbeteringen doorvoeren zoals hij eerder bij andere bedrijven deed, voorziet Degroof verder.

De oorlogskas van 1,2 miljard euro stelt Aalberts in staat om zo'n 25 procent toe te voegen aan het EBITA-resultaat met acquisities, zoals in het segment Hydronic Flow Control in Noord-Amerika, aldus Van Beek.

Het opwaartse koerspotentieel bij Aalberts is aanzienlijk groter dan voor andere bedrijven in de Benelux die de bank volgt.

Het aandeel Aalberts steeg maandag 1,7 procent naar 44,25 euro.