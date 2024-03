Sif waarschuwt voor tegenwind in 2024 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sif

(ABM FN-Dow Jones) Sif heeft in 2023 conform de eigen verwachting gepresteerd, maar waarschuwde ook voor tegenwind in 2024. Dit bleek vrijdag uit de jaarcijfers van de Roermondse funderingsspecialist. Na een periode van onzekerheid met stijgende rentes en grondstoffenprijzen als gevolg van de voortdurende oorlogen in Oekraïne en Gaza, lijkt het er volgens Sif op dat er een nieuw evenwicht is gevonden. "De conclusie is gerechtvaardigd dat de offshore windmarkt duurzaam is, ondanks de beëindiging en uitstel van enkele projecten en ondanks een kortstondige vertraging bij aanbestedingen", zei CEO Fred van Beers in een toelichting. Op een productie van 192 kiloton, een stijging van 13,6 procent op jaarbasis, boekte Sif een bijdrage, dat wil zeggen de omzet minus de kosten voor grondstoffen, werk door onderaannemers, logistiek en andere externe project gerelateerde posten, van 149,0 miljoen euro. Dat was 130,5 miljoen euro een jaar eerder. Verder boekte Sif een aangepaste EBITDA van 42,2 miljoen euro, 1,0 procent meer dan in 2022. De nettowinst per aandeel steeg met 14,3 procent van 0,28 naar 0,32 euro. Het Roermondse bedrijf ging voor 2023 uit van een EBITDA vergelijkbaar met die in 2022 van 41,8 miljoen euro, met een jaarproductie van ongeveer 200 kiloton. Het orderboek voor 2024 is gevuld voor 165 kiloton en voor 2025 en daarna voor 250 kiloton, plus 92 kiloton waarover nog exclusief wordt onderhandeld. Het totale orderboek, inclusief exclusieve onderhandelingen, staat zo op 507 kiloton. Eerder meldde Sif voor 2024 en daarna 668 kiloton aan opdrachten, waar over 301 kiloton nog exclusief werd onderhandeld. Zoals begin dit jaar gemeld, heeft Equinor een opdracht voor Empire Wind 2 voor de kust van New York ingetrokken. Onder het opgezegde contract zou Sif 84 monopolies voor Empire Wind 2 leveren. Ook onderhandelde Sif over de productie van 84 transitiestukken. In februari liet het bedrijf weten 328 miljoen euro te investeren in een nieuwe fabriek in Rotterdam voor de productie van grote monopiles. Eenmaal gereed, naar verwachting in 2025, zorgt deze faciliteit dat de capaciteit van Sif stijgt naar 500 kiloton per jaar. Voor 2024 rekent Sif op een productie van 165 kiloton. Dat is lager dan in 2023 door onder meer de opstart van de nieuwe fabriek. De aangepaste EBITDA zal daardoor dit jaar uitkomen op circa 35 miljoen euro. Na de opstart van de nieuwe fabriek voorziet Sif hogere volumes met 135 miljoen euro aan EBITDA in 2025 en minstens 160 miljoen euro vanaf 2026, zoals Sif eerder al had laten weten. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.